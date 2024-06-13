Российских теннисистов допустили до Олимпиады в полном составе

Международная федерация тенниса (ITF) допустила к участию в Олимпийских играх-2024 всех российских теннисистов из заявки. Об этом сообщил президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев, слова которого передает РИА Новости.

© Lenta.ru

Тарпищев заявил, что у ITF не возникло никаких вопросов к российским игрокам.

«До 19 числа мы отправим окончательную заявку. Главное, что у нас нет ограничений по формированию состава», — добавил он.



Таким образом, россияне смогут выступить на турнире в полном составе — по четыре спортсмена в каждом разряде. Сборная будет сформирована в соответствии с рейтингами Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) и Женской теннисной ассоциации (WTA). На данный момент в команду попадают Даниил Медведев, Андрей Рублев, Карен Хачанов, Роман Сафиуллин, Дарья Касаткина, Людмила Самсонова, Екатерина Александрова и Мирра Андреева.

Россиян и белорусов допустили к Играм-2024 в качестве индивидуальных нейтральных спортсменов. При этом в Париж не попадут атлеты, поддерживающие спецоперацию на Украине, а также имеющие связи с вооруженными силами или органами безопасности России и Белоруссии. Кроме того, турнир пропустят представители командных видов спорта.