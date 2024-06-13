Лучший теннисист Великобритании проиграл 773-й ракетке мира

Британский теннисист Кэмерон Норри неожиданно проиграл 773-й ракетке мира соотечественнику Джеку Пиннингтон-Джонсу во втором круге турнира серии «челленджер» в Ноттингеме (Великобритания) со счётом 1:6, 6:4, 6:4.

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Норри занимает 39-ю строчку в мировом рейтинге и является первой ракеткой Великобритании. На его счету 5 титулов АТР в одиночном разряде, в том числе победа на одном турнире серии «Мастерс». В 2022 году Норри вышел в полуфинал «Уимблдона».

Пиннингтон-Джонсу 21 год. Он учится в университете в Техасе (США) и играет в теннис в основном на студенческом уровне. В четвертьфинале британец сыграет с Маттия Беллуччи (Италия).

Со следующей недели первой ракеткой Великобритании станет 22-летний Джек Дрейпер. Сейчас он играет на турнире категории АТР-250 в Штутгарте (Германия), где вышел в четвертьфинал. За выход в 1/2 финала британец поспорит с американским теннисистом Фрэнсисом Тиафо (США).