Рублев и Хачанов сыграют на выставочных турнирах на неделе перед «Уимблдоном»
Стало известно, кто сыграет на выставочных турнирах на неделе перед «Уимблдоном», который пройдет с 1 по 14 июля.
В пригороде Лондона Сток Парк пройдет традиционная предуимблдонская выставка The Boodles. Там сыграют:
- Андрей Рублев;
- Хуберт Хуркач;
- Стефанос Циципас;
- Феликс Оже-Альяссим;
- Николас Харри;
- Себастьян Корда.
В Харлингеме выступят:
- Карен Хачанов;
- Александр Зверев;
- Хольгер Руне;
- Лоренцо Музетти;
- Фрэнсис Тиафу;
- Кэмерон Норри;
- Люка Ван Аш.
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Рублев и Хачанов сыграют на выставочных турнирах на неделе перед «Уимблдоном»