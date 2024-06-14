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Рублев и Хачанов сыграют на выставочных турнирах на неделе перед «Уимблдоном»

Стало известно, кто сыграет на выставочных турнирах на неделе перед «Уимблдоном», который пройдет с 1 по 14 июля.

Рублев и Хачанов сыграют на выставочных турнирах на неделе перед «Уимблдоном»
© Sports.ru

В пригороде Лондона Сток Парк пройдет традиционная предуимблдонская выставка The Boodles. Там сыграют:

В Харлингеме выступят:

Теннис
Николас Харри
Себастьян Корда
Хольгер Руне
Хуберт Хуркач
Карен Хачанов
Андрей Рублев
Александр Зверев
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