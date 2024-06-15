Российский теннисист Андрей Рублев пропустит Олимпийские игры в Париже. Об этом сообщила мама теннисиста Марина Марьенко.

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«Да, Андрей не поедет на Игры в Париж. Сама только недавно узнала от него, что он не будет участвовать на Олимпиаде. Но он не сказал, почему. У него, конечно, было желание участвовать на этом турнире», — приводит слова Марьенко Sport24.



Мама Рублева предположила, что ее сын пропустит Игры по причине здоровья — Андрею надо вылечить горло.

13 июня стало известно, что Международная теннисная федерация (ITF) допустила восемь российских теннисистов до Игр в Париже. Теннисный турнир пройдет с 27 июля по 4 августа. Будет разыграно пять комплектов наград: в одиночных и парных соревнованиях мужчин и женщин, в смешанных дуэтах.

Российские атлеты на Олимпиаде в Париже смогут выступать в нейтральном статусе без российской символики. Завоеванные российскими спортсменами медали не будут учитываться в общем зачете. Также спортсменам надо соответствовать ряду критериев.