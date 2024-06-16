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Теннисист Хачанов сможет выступить на Олимпиаде, если залечит травму

У российского теннисиста Карена Хачанова еще есть шансы принять участие в Олимпийских играх — 2024 в Париже. Об этом сообщает «Матч ТВ» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Стало известно, в каком случае Хачанов сможет выступить на Олимпиаде
© Газета.Ru
«Хачанов еще может поехать на Игры, у него есть несколько дней, чтобы определиться. Его беспокоит пах, он думает и консультируется с врачами», — говорится в сообщении.

Помимо Карена, на Олимпиаде не выступят также Андрей Рублев и Людмила Самсонова. Об этом накануне сообщил президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев. Таким образом, меняется состав тандемов на парный разряд олимпийских соревнований.

«Разбилась пара Рублев/Хачанов, поэтому на Олимпиаде в паре будут играть Даниил Медведев/Роман Сафиуллин или Медведев/Хачанов», — заключил источник.

28-летний Хачанов занимает 22-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР). За карьеру он одержал победы на шести турнирах АТР в одиночном разряде, также он выиграл один парный турнир.

В конце февраля 2022 года МОК выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. Однако в декабре МОК допустил Россию и Белоруссию до участия в Олимпиаде 2024 в нейтральном статусе. Олимпиада 2024 года пройдет в Париже с 26 июля по 11 августа.

6 марта Международная федерация тенниса (ITF) сообщила, что приняла решение разрешить российским и белорусским теннисистам выступить на летних Олимпийских играх — 2024 во Франции в нейтральном статусе. Россияне и белорусы смогут выступить на Олимпиаде 2024 года, если будут соответствовать принципам нейтральных атлетов, которые ранее сформулировал Международный олимпийский комитет (МОК).

Теннис
Людмила Самсонова
Роман Сафиуллин
Даниил Медведев
Карен Хачанов
Андрей Рублев
Шамиль Тарпищев