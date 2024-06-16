Стало известно, в каком случае Хачанов сможет выступить на Олимпиаде

У российского теннисиста Карена Хачанова еще есть шансы принять участие в Олимпийских играх — 2024 в Париже. Об этом сообщает «Матч ТВ» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

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«Хачанов еще может поехать на Игры, у него есть несколько дней, чтобы определиться. Его беспокоит пах, он думает и консультируется с врачами», — говорится в сообщении.



Помимо Карена, на Олимпиаде не выступят также Андрей Рублев и Людмила Самсонова. Об этом накануне сообщил президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев. Таким образом, меняется состав тандемов на парный разряд олимпийских соревнований.

«Разбилась пара Рублев/Хачанов, поэтому на Олимпиаде в паре будут играть Даниил Медведев/Роман Сафиуллин или Медведев/Хачанов», — заключил источник.



28-летний Хачанов занимает 22-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР). За карьеру он одержал победы на шести турнирах АТР в одиночном разряде, также он выиграл один парный турнир.

В конце февраля 2022 года МОК выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. Однако в декабре МОК допустил Россию и Белоруссию до участия в Олимпиаде 2024 в нейтральном статусе. Олимпиада 2024 года пройдет в Париже с 26 июля по 11 августа.

6 марта Международная федерация тенниса (ITF) сообщила, что приняла решение разрешить российским и белорусским теннисистам выступить на летних Олимпийских играх — 2024 во Франции в нейтральном статусе. Россияне и белорусы смогут выступить на Олимпиаде 2024 года, если будут соответствовать принципам нейтральных атлетов, которые ранее сформулировал Международный олимпийский комитет (МОК).