Самсонова обыграла Александрову и вышла в финал турнира в Хертогенбосхе

Сегодня, 16 июня, завершился матч полуфинала травяного турнира категории WTA-250 в Хертогенбосхе (Нидерланды). На корте встретились две российские теннисистки — 15-я ракетка мира Людмила Самсонова и 16-я ракетка мира Екатерина Александрова. Со счётом 6:3, 6:7(1:7), 6:1 победу одержала Самсонова.

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Матч продолжался 17 часов 34 минуты с учётом того, что поединок должен был завершиться вчера, 15 июня, но был остановлен и перенесён. Самсонова выполнила десять эйсов и допустила 11 двойных ошибок. Ей удалось реализовать восемь из 18 брейк-пойнтов.

В финале российская теннисистка встретится с канадской теннисисткой Бьянкой Андрееску.