Назван состав женской сборной Украины по теннису на Олимпийские игры в Париже

Стал известен список украинских теннисисток, которые поедут на Олимпиаду в Париже. Об этом сообщает «Ukrainian Tennis».

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Состав выглядит следующим образом:

Женский одиночный разряд:

Женский парный разряд:

Отметим, что ранее глава Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев заявлял, что некоторые российские теннисисты пропустят Олимпийские игры. В их число вошли Карен Хачанов, Людмила Самсонова и Андрей Рублёв. Также сообщалось, что на Игры не хотят ехать Дарья Касаткина и Анастасия Павлюченкова.

На данный момент только Даниил Медведев и Мирра Андреева заявляли о своём желании выступить на соревнованиях в Париже.