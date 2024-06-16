Теннисистка Самсонова выиграла турнир WTA в Нидерландах

Россиянка Людмила Самсонова обыграла представительницу Канады Бьянку Андрееску в финале турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Хертогенбосе (Нидерланды).

Встреча закончилась со счетом 4:6, 6:3, 7:5 в пользу Самсоновой, выступавшей на турнире под вторым номером посева. Андрееску выступала на турнире без номера посева. Для Самсоновой этот матч стал вторым за день: утром россиянка доигрывала полуфинальную встречу против соотечественницы Екатерины Александровой (6:3, 6:7 (1:6), 6:1).

Самсоновой 25 лет, она располагается на 15-й строчке в мировом рейтинге, на ее счету 5 титулов под эгидой WTA. На турнирах Большого шлема россиянка дважды доходила до четвертого круга - на Открытом чемпионате США (2022) и Уимблдоне (2021). В составе российской команды Самсонова в 2021 году стала победительницей Кубка Билли Джин Кинг.

Андрееску 23 года, она занимает 163-е место в рейтинге WTA. На ее счету три титула под эгидой организации. На турнирах Большого шлема ее лучшим результатом является победа на Открытом чемпионате США (2019). Теннисистка была признана WTA новичком года в 2019 году.

Турнир в Хертогенбосе относится к категории WTA 250 и проводится на травяном покрытии. Общий призовой фонд соревнований составляет свыше $250 тыс. До этого из россиянок турнир выигрывали Анна Чакветадзе (2007), Надежда Петрова (2012) и Александрова (2022).