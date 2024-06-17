Теннисисты Медведев и Рублев сохранили позиции в рейтинге ATP

Россиянин Даниил Медведев сохранил пятую позицию в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), обновленная версия которого опубликована на сайте организации.

Медведев остается первой ракеткой России. На шестом месте располагается Андрей Рублев. В первую сотню рейтинга из россиян также входят Карен Хачанов (22-е место), Роман Сафиуллин (40), Павел Котов (50) и Аслан Карацев (97).

Теннисист Хачанов сможет выступить на Олимпиаде, если залечит травму

Ранее президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев сообщил ТАСС, что Рублев и Хачанов не сыграют на Олимпиаде. Одного из них должен заменить Котов.

Первое место в рейтинге сохранил итальянец Янник Синнер. Вторую позицию занимает испанец Карлос Алькарас, третьим идет серб Новак Джокович.