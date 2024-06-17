$89.07+0.8695.15+0.32
Войти в почту

Теннисисты Медведев и Рублев сохранили позиции в рейтинге ATP

Россиянин Даниил Медведев сохранил пятую позицию в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), обновленная версия которого опубликована на сайте организации.

Теннисисты Медведев и Рублев сохранили позиции в рейтинге ATP
© РИА Новости

Медведев остается первой ракеткой России. На шестом месте располагается Андрей Рублев. В первую сотню рейтинга из россиян также входят Карен Хачанов (22-е место), Роман Сафиуллин (40), Павел Котов (50) и Аслан Карацев (97).

Теннисист Хачанов сможет выступить на Олимпиаде, если залечит травму

Ранее президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев сообщил ТАСС, что Рублев и Хачанов не сыграют на Олимпиаде. Одного из них должен заменить Котов.

Первое место в рейтинге сохранил итальянец Янник Синнер. Вторую позицию занимает испанец Карлос Алькарас, третьим идет серб Новак Джокович.

Теннис
Янник Синнер
Павел Котов
Роман Сафиуллин
Аслан Карацев
Даниил Медведев
Карен Хачанов
Андрей Рублев
Шамиль Тарпищев
Новак Джокович