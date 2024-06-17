Уильямс расскажет в документальном сериале, почему обыграла Шарапову 19 раз подряд

23-кратная победительница турниров «Большого шлема» Серена Уильямс поделилась, что расскажет секрет разгромной победной серии над российской теннисисткой Марией Шараповой в документальном сериале.

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– Шарапова обыграла тебя дважды на раннем этапе твоей карьеры.

– Кто?

– Шарапова. И потом ты ни разу ей не проиграла. По-моему, ты обыграла её 18 раз подряд или что-то вроде того (На самом деле, 19 – Прим. Чемпионата). Ты просто решила: этот человек меня больше никогда не обыграет?

– Ой, а ты это не видела? По-моему, об этом будет в третьей серии.

– Они показали мне только две серии!

– Боже, как жаль. Придётся подождать остальных серий. Была причина, почему я ей не проигрывала. Я объясняю там, почему, — сказала Серена в интервью New York Times.

Мария Шарапова одержала две победы над Сереной Уильямс в 2004 году и затем ни разу не обыгрывала американку. Последний очный матч Шараповой и Уильямс датирован 2019 годом, когда на US Open Cерена выиграла со счётом 6:1, 6:1. Общий счёт личных встреч – 20:2 в пользу американской теннисистки.

Документальный сериал от ESPN «На арене: Серена Уильямс» выйдет 10 июля. Сообщается, что снято восемь серий.