Лучшая теннисистка России обыграла первую ракетку Украины на турнире WTA

Российская теннисистка 14-я ракетка мира Дарья Касаткина пробилась во второй круг травяного турнира категории WTA-500 в Берлине (Германия), обыграв украинку Марту Костюк (16-й номер рейтинга WTA) со счётом 4:6, 7:6 (8), 6:3.

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Матч продолжался 2 часа 40 минут. На счету Касаткиной четыре эйса, девять двойных ошибок и пять реализованных брейк-пойнтов из 12. Костюк выполнила одну подачу навылет, сделала десять двойных ошибок и пять раз реализовала брейк-пойнты из 14 возможностей.

За выход в четвертьфинал Дарья поспорит с Ариной Соболенко (Беларусь), посеянной на турнире под вторым номером. Теннисистки играли между собой восемь раз. Белорусская теннисистка праздновала победу шесть раз, российская – два.