Сафиуллин проиграл на старте турнира в Галле

Российский теннисист Роман Сафиуллин не смог выйти во второй круг турнира категории ATP 500 в немецком Галле.

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В стартовом матче Сафиуллин потерпел поражение от венгра Фабиана Марожана. Встреча продолжалась 1 час 56 минут и завершилась со счетом 7:5, 4:6, 6:1 в пользу Марожана.

В следующем раунде венгерский теннисист сыграет против победителя матча Янник Синнер (Италия, 1) — Таллон Грикспур (Нидерланды).

ATP 500. TERRA WORTMANN OPEN. ГАЛЛЕ (ГЕРМАНИЯ). ТРАВА. ПРИЗОВОЙ ФОНД — 2411390 ЕВРО.

Первый круг

Фабиан Марожан (Венгрия) — Роман Сафиуллин (Россия) — 7:5, 4:6, 6:1