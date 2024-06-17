Медведев вышел во второй круг турнира в Галле

Российский теннисист Даниил Медведев вышел во второй круг турнира категории ATP 500 в немецком Галле.

В матче первого раунда Медведев, получивший третий номер посева, одержал победу над португальцем Нуну Боргесом. Встреча продолжалась 1 час 31 минуту и завершилась со счетом 7:6 (7:4), 6:4.

В следующем круге пятая ракетка мира сыграет против китайца Чжан Чиченя.

ATP 500. TERRA WORTMANN OPEN. ГАЛЛЕ (ГЕРМАНИЯ). ТРАВА. ПРИЗОВОЙ ФОНД — СВЫШЕ 2,4 МЛН ЕВРО

Первый круг

Даниил Медведев (Россия, 3) — Нуну Боргес (Португалия) — 7:6 (7:4), 6:4