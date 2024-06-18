Теннисисты Андреева и Медведев выступят на Олимпиаде в Париже

Российские теннисисты Мирра Андреева и Даниил Медведев вошли в заявку на Олимпийские игры в Париже. Об этом сообщает пресс-служба Федерации тенниса России.

Среди россиян в мужской части турнира также выступят Аслан Карацев, Роман Сафиуллин и Павел Котов. В женской сетке, помимо Андреевой, сыграют Екатерина Александрова, Вероника Кудерметова и Диана Шнайдер. В парном разряде Медведев сыграет с Сафиуллиным, Котов - с Карацевым, Андреева - с Кудерметовой, Александрова - со Шнайдер.

6 марта Международная федерация тенниса (ITF) допустила российских и белорусских спортсменов до участия в Олимпиаде в нейтральном статусе. Ранее президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев сообщил ТАСС, что Андрей Рублев, Карен Хачанов и Людмила Самсонова не смогут сыграть на Олимпиаде.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа. На предыдущей летней Олимпиаде российские теннисисты завоевали три медали - золотую и две серебряные. В финале микста Рублев и Анастасия Павлюченкова обыграли Карацева и Елену Веснину. В финале одиночного разряда Хачанов уступил представителю Германии Александру Звереву.