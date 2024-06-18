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Теннисисты Мирра Андреева и Даниил Медведев выступят на Олимпиаде в Париже

Российские теннисисты Мирра Андреева и Даниил Медведев вошли в заявку на Олимпийские игры в Париже. Об этом сообщает пресс-служба Федерации тенниса России.

Теннисисты Андреева и Медведев выступят на Олимпиаде в Париже
© РИА Новости

Среди россиян в мужской части турнира также выступят Аслан Карацев, Роман Сафиуллин и Павел Котов. В женской сетке, помимо Андреевой, сыграют Екатерина Александрова, Вероника Кудерметова и Диана Шнайдер. В парном разряде Медведев сыграет с Сафиуллиным, Котов - с Карацевым, Андреева - с Кудерметовой, Александрова - со Шнайдер.

6 марта Международная федерация тенниса (ITF) допустила российских и белорусских спортсменов до участия в Олимпиаде в нейтральном статусе. Ранее президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев сообщил ТАСС, что Андрей Рублев, Карен Хачанов и Людмила Самсонова не смогут сыграть на Олимпиаде.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа. На предыдущей летней Олимпиаде российские теннисисты завоевали три медали - золотую и две серебряные. В финале микста Рублев и Анастасия Павлюченкова обыграли Карацева и Елену Веснину. В финале одиночного разряда Хачанов уступил представителю Германии Александру Звереву.

Теннис
Людмила Самсонова
Диана Шнайдер
Павел Котов
Вероника Кудерметова
Роман Сафиуллин
Аслан Карацев
Даниил Медведев
Карен Хачанов
Елена Веснина
Екатерина Александрова
Андрей Рублев
Александр Зверев
Анастасия Павлюченкова
Шамиль Тарпищев