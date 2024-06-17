Экс‑вторая ракетка мира Жабер пропустит Олимпиаду в Париже

Тунисская теннисистка Онс Жабер сообщила, что не примет участие в Олимпийских играх 2024 года в Париже.

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— После консультаций с медицинской командой по поводу участия в Олимпийских играх мы решили, что быстрая смена покрытия и необходимая адаптация организма подвергнет мое колено опасности и поставит под угрозу остаток сезона. К сожалению, я не смогу выступить на Олимпиаде. Мне всегда нравилось представлять свою страну на любых соревнованиях, однако я должна прислушиваться к телу и следовать рекомендациям медицинского штаба. Желаю партнерам по команде всего самого наилучшего на Играх. Я буду их самым большим болельщиком, — написала Жабер в социальной сети.



Ранее в понедельник вторая ракетка мира белоруска Арина Соболенко также заявила, что не выступит на Играх‑2024.

Жабер занимает 10‑е место в мировом рейтинге, на ее счету пять титулов WTA. Теннисистка трижды доходила до финалов турниров Большого шлема, ее лучший результат в мировом рейтинге — второе место.

Олимпийские игры пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа 2024 года.