Кудерметова выступит в парном турнире Олимпиады вместе с Андреевой

35-я ракетка мира российская теннисистка Вероника Кудерметова рассказала о подготовке к Олимпийским играм — 2024 в Париже (Франция).

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«Подготовка точно будет проходить в России. Есть ещё нерешённые вопросы с визой, надеюсь, всё сделается вовремя. На Олимпийских играх задача всегда одна — это борьба за медаль. Касаемо пары, то мы договорились играть с Миррой Андреевой, попробуем ещё перед Олимпиадой потренироваться побольше вместе. А вот насчёт микста всё будет решаться перед самым началом Игр. Посмотрим, кто будет в какой форме, особенно физической. У нас ведь теперь будет всего один микст на страну. Удивительно, но после российского финала в Токио оргкомитет решил изменить регламент. Интересно почему», — приводит слова российской спортсменки «Спорт-экспресс».



Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа. Теннисный турнир в рамках Олимпиады состоится с с 27 июля по 4 августа. Ранее в ФТР объявили состав спортсменов, которые поедут в столицу Франции. В одиночном разряде выступят Даниил Медведев, Роман Сафиуллин, Аслан Карацев, Павел Котов, Екатерина Александрова, Мирра Андреева, Вероника Кудерметова и Диана Шнайдер.