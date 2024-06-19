Даниил Медведев не сумел выйти в ¼ финала турнира в Халле

Российский теннисист пятая ракетка мира Даниил Медведев не смог выйти в третий круг травяного турнира категории ATP-500 в Галле (Германия). Сегодня, 19 июня, в матче второго круга он в трёх сетах проиграл 42-й ракетке мира из Китая Чжану Чжичжэню. Встреча завершилась со счётом 6:3, 2:6, 7:6 (7:5) в пользу китайца.

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Спортсмены провели на корте 2 часа 5 минут. Россиянин реализовал три брейк-пойнта из пяти (60%), допустил пять двойных ошибок и выполнил 13 эйсов. Китайский теннисист сделал четыре двойные ошибки, выполнил 12 подач навылет и смог реализовать два брейк-пойнта из пяти заработанных.

Медведев вёл с брейком в третьем сете, а также 4:1 на решающем тай-брейке.

Напомним, в следующем круге травяного турнира категории ATP-500 в Галле Чжичжэнь сыграет с Кристофером Юбенксом из США, который ранее обыграл действующего чемпиона турнира — казахстанского теннисиста Александра Бублика.

Соревнования в немецком Галле пройдут с 17 по 23 июня.