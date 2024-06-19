Россиянка Потапова вышла в ¼ финала теннисного турнира в Бирмингеме

Россиянка Анастасия Потапова вышла в четвертьфинал теннисного турнира в Бирмингеме (Англия).

Потапова, получившая седьмой номер посева, во втором круге обыграла итальянку Лючию Брондзетти со счетом 6:3, 7:5. Спортсменки провели на корте 1 час и 24 минут.

Россиянка за выход в полуфинал турнира поспорит в победительницей матча Хэрриет Дарт (Великобритания) — Барбора Крейчикова (Чехия, 2).

WTA 500. Rothesay Classic. Бирмингем (Англия). Трава. Призовой фонд — около 267 тысяч долларов

Второй круг

Анастасия Потапова (Россия, 7) — Лючия Брондзетти (Италия) — 6:3, 7:5