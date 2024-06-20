Кудерметова — Рыбакина: текстовая онлайн-трансляция второго круга турнира в Берлине

Сегодня, 20 июня, состоится матч второго круга травяного турнира категории WTA-500 в Берлине (Германия). В матче за выход в следующий круг встретятся четвёртая ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина и 35-я ракетка мира из России Вероника Кудерметова. Встреча начнётся не ранее 12:00 мск.

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«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча между российской и казахстанской спортсменками.

Теннисисткам доводилось выходить на корт в очном противостоянии три раза. Во всех матчах выигрывала Рыбакина. Так было в двух турнирах 2021 года, в Остраве (Чехия) и Чикаго (США), а также в 2024 году на соревнованиях в Штутгарте (Германия).

Соревнования в немецком Берлине проходят с 17 по 23 июня, призовой фонд составляет € 802 237. Действующей чемпионкой является Петра Квитова (Чехия), которая пропускает нынешний сезон из-за беременности.