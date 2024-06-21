Новак Джокович будет вторым сеяным на Уимблдоне

Сербский теннисист Новак Джокович будет посеян на Уимблдоне – 2024 под вторым номером, если сыграет на турнире.

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Об этом стало известно после поражения Карлоса Алькараса от британца Джека Дрэйпера во втором круге турнира категории АТР-500 в Лондоне (Великобритания). Испанец был действующим чемпионом соревнований.

Из-за раннего вылета Алькарас потеряет 450 очков и со второй строчки мирового рейтинга АТР опустится на третью. Джокович станет второй ракеткой мира. Согласно рейтингу, который будет сформирован по итогам нынешней соревновательной недели, определятся все сеяные предстоящего Уимблдонского турнира.

Уимблдон состоится с 1 по 14 июля. Алькарас – действующий турнир травяного «Шлема», в финале он обыграл Джоковича.

Напомним, Джокович получил травму во время «Ролан Гаррос». 20 июня серб поделился видео с первой тренировки на корте после операции на мениске.