Калинская вышла в 1/4 финала турнира в Берлине

Российская теннисистка 24-я ракетка мира Анна Калинская прошла в четвертьфинал турнира в Берлине (Германия). Встреча против шестой ракетки мира чешской теннисистки Маркеты Вондроушовой завершилась досрочно из-за повреждения соперницы россиянки.

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При счёте 5:3 в свою пользу чешская спортсменка упала, ей понадобилась помощь медиков. Вместе с ними она ушла в подтрибунное помещение, но затем вернулась и попыталась продолжить матч. Однако, ей так и не удалось завершить первый сет.

За это время Калинская не выполнила ни одной подачи навылет и не допустила ни одной двойной ошибки. Её соперница выполнила две подачи навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала один брейк-пойнт из четырёх.

Отметим, что встреча во втором круге турнира в Берлине стала первой между двумя теннисистками. Ранее им не доводилось проводить очные матчи друг против друга.

Соревнования в немецком Берлине пройдут с 17 по 23 июня, призовой фонд составляет € 802 237. Действующей чемпионкой является Петра Квитова (Чехия), которая пропускает нынешний сезон из-за беременности.