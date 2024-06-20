Диана Шнайдер вышла в четвертьфинал турнира в Бирмингеме

49-я ракетка мира, 20-летняя российская теннисистка Диана Шнайдер вышла в четвертьфинал травяного турнира категории WTA-250 в Бирмингеме (Великобритания), призовой фонд которого составил почти $ 270 тыс.

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В матче второго круга Шнайдер со счётом 7:6 (7:5), 6:3 обыграла 37-ю ракетку мира Мари Боузкову из Чехии.

Встреча продолжалась 1 час 57 минут. Россиянка ни разу не подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала 5 брейк-пойнтов из 11 заработанных. На счету чешской теннисистки три эйса, две двойные ошибки и четыре реализованных брейк-пойнта из девяти.

За выход в полуфинал Бирмингема Шнайдер сыграет с 44-й ракеткой мира итальянкой Элизабеттой Коччаретто.

Турнир в Бирмингеме проходит с 17 по 23 июня. Действующая чемпионка — латвийская теннисистка Елена Остапенко.