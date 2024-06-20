Циципас проиграл Штруффу во втором круге турнира в Галле

Двукратный финалист турниров «Большого шлема», 11-я ракетка мира греческий теннисист Стефанос Циципас проиграл немецкому теннисисту Ян-Леннарду Штруффу в матче второго круга на травяном турнире категории ATP-500 в Галле (Германия). Матч завершился со счётом 6:4, 6:4 в пользу немца.

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Встреча продлилась 1 час 7 минут. В её рамках Циципас пять раз подал навылет, допустил три двойные ошибки и не заработал ни одного брейк-пойнта. На счету Штруффа восемь эйсов, одна двойная ошибка и два реализованных брейк-пойнта из трёх заработанных.

В 1/4 финала турнира в Галле Штруфф сыграет с первой ракеткой мира итальянским теннисистом Янником Синнером. Турнир в Галле с призовым фондом € 2 255 655 проходит с 17 по 23 июня. Действующим победителем соревнований является Александр Бублик из Казахстана, в финале прошлогоднего турнира обыгравший россиянина Андрея Рублёва.