Шнайдер не смогла выйти в полуфинал на турнире в Бирмингеме

49-я ракетка мира российская теннисистка Диана Шнайдер не смогла выйти в полуфинал на травяном турнире категории WTA-250. В 1/4 финала её обыграла итальянка Элизабетту Коччаретто (44-й номер рейтинга WTA) со счётом 5:7, 6:4, 6:2.

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Матч продолжался 2 часа 25 минут. На счету Шнайдер два эйса, четыре двойные ошибки и четыре реализованных брейк-пойнта из десяти (40%). Коччаретто выполнила три эйса, допустила три двойные ошибки и реализовала 6 брейк-поинтов из 18 (33%).

Стоит отметить, что во втором сете российская теннисистка вела 4:2 с брейком, но не сумела довести матч до победы.

За выход в финал Элизабетта Коччаретто поспорит с победительницей матча Каролин Долхайд (США) — Юлия Путинцева (Казахстан).