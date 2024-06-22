Калинская вышла в полуфинал турнира в Берлине на снятии Соболенко

Сегодня, 22 июня, проходил матч четвертьфинала травяного турнира в Берлине (Германия). В нём встретились 24-я ракетка мира Анна Калинская из России и третья ракетка мира Арина Соболенко из Беларуси. В первом сете при счёте 5:1 в пользу Калинской Соболенко снялась с матча.

Напомним, обе прошлые личные встречи Соболенко и Калинской заканчивались победами белорусской спортсменки. Во время матча сегодня, 22 июня, белоруску беспокоило правое плечо, она брала медицинский тайм-аут незадолго до окончательного снятия с матча.

Теперь Калинской предстоит встретиться в полуфинальном матче с другой белоруской — Викторией Азаренко, которая вышла в полуфинал турнира в Берлине на снятии четвёртой ракетки мира, казахстанской теннисистки Елены Рыбакиной.

Поединок Калинская — Азаренко состоится сегодня, 22 июня, после матча Джессики Пегула и Катержины Синяковой.