Калинская вышла во второй финал в сезоне и карьере
24-я ракетка мира Анна Калинская обыграла №19 Викторию Азаренко в полуфинале в Берлине – 6:1, 6:7(3), 6:1.
Для Калинской это будет второй финал на уровне WTA в 2024-м и в карьере. В Дубае она уступила Жасмин Паолини.
На следующей неделе она обновит лучший рейтинг. Калинская гарантировала себе 17-е место, а если возьмет титул, то станет 16-й.
Теперь она поборется с Коко Гауфф или Джессикой Пегулой.
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Калинская вышла во второй финал в сезоне и карьере
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