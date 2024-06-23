Аванесян пробилась в основную сетку турнира WTA-500 в Истбурне

74-я ракетка мира российская теннисистка Элина Аванесян вышла в основную сетку травяного турнира категории WTA-500 в Истбурне (Великобритания). В финале квалификационного раунда спортсменка в двух сетах обыграла 76-ю ракетку мира Петру Мартич из Хорватии со счётом 6:3, 6:4.

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Спортсменки провели на корте 1 час 42 минуты. На счету Элины Аванесян ни одного эйса и два выигранных брейк-пойнта из семи (29%). Хорватская теннисистка два раза подала навылет и не реализовала ни одного брейк-пойнта из 11 заработанных. Также обе спортсменки допустили по две двойные ошибки.

Действующей чемпионкой соревнований в Истбурне является американская теннисистка Мэдисон Кис, в финале прошлогодних соревнований обыгравшая россиянку Дарью Касаткину — 6:2, 7:6.