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Джокович оценил свои шансы выступить на Уимблдоне

Сербский теннисист вторая ракетка мира Новак Джокович не смог дать точный ответ касательно своего выступления на Уимблдоне.

Джокович оценил свои шансы выступить на Уимблдоне
© Чемпионат.com

«Я собираюсь готовиться изо дня в день. Если я пойму, что смогу сыграть на уровне, близком к своему максимуму или на максимуме, тогда я буду играть. Если нет, то я дам шанс сыграть кому-нибудь другому», — приводит слова Джоковича BBC Sport.

Напомним, Джокович получил травму во время «Ролан Гаррос». В матче 1/8 финала с Франсиско Серундоло Джокович травмировался, но выиграл в пяти упорных партиях. А вот с четвертьфинала сербу пришлось сняться. 20 июня серб поделился видео с первой тренировки на корте после операции на мениске.

Уимблдон состоится с 1 по 14 июля. Испанский теннисист Карлос Алькарас – действующий чемпион травяного «Шлема», в финале он обыграл Джоковича.

Теннис
Франсиско Серундоло
Новак Джокович