Джокович оценил свои шансы выступить на Уимблдоне

Сербский теннисист вторая ракетка мира Новак Джокович не смог дать точный ответ касательно своего выступления на Уимблдоне.

© Чемпионат.com

«Я собираюсь готовиться изо дня в день. Если я пойму, что смогу сыграть на уровне, близком к своему максимуму или на максимуме, тогда я буду играть. Если нет, то я дам шанс сыграть кому-нибудь другому», — приводит слова Джоковича BBC Sport.



Напомним, Джокович получил травму во время «Ролан Гаррос». В матче 1/8 финала с Франсиско Серундоло Джокович травмировался, но выиграл в пяти упорных партиях. А вот с четвертьфинала сербу пришлось сняться. 20 июня серб поделился видео с первой тренировки на корте после операции на мениске.

Уимблдон состоится с 1 по 14 июля. Испанский теннисист Карлос Алькарас – действующий чемпион травяного «Шлема», в финале он обыграл Джоковича.