Морозова назвала сильные стороны Синнера в матче с Хуркачем

Победительница Открытого чемпионата Франции в парном разряде Ольга Морозова в разговоре с «Матч ТВ» назвала сильные стороны итальянского теннисиста Янника Синнера.

В полуфинале турнира ATP 500 в Халле Синнер одержал победу над китайцем Чжаном Чиченем со счетом 6:4, 7:6 (7:3). В другом матче ½ финала Хуркач обыграл представителя Германии Александра Зверева — 7:6 (7:2), 6:4.

— Мы все с вниманием смотрим на Синнера, он и сейчас первый в мире, но проигрывает много борьбы в турнирах. Трава любит хорошую подачу, которая есть у Хуркача. Синнер прекрасно играет слету, на задней линии, очень хорошо видит площадку, куда наносить удары слету. Если процент попаданий Хуркача будет меньше, чем 75, то выиграет Синнер. Очень важно, что эти турниры на траве, все матчи — подготовка к Уимблдонском турниру, речь не только о выигрыше, но и проверка возможностей. Игра Синнера подходит к траве, надеемся увидеть хороший теннис, — сказала Морозова «Матч ТВ».



Финал турнира в Германии пройдет в воскресенье.