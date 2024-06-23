Медведев представил форму, в которой выступит на Уимблдоне

Российский теннисист, пятая ракетка мира Даниил Медведев презентовал форму, в которой он сыграет на Уимблдоне-2024.

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Напомним, экипировку Медведеву (и одежду, и обувь) уже долгое время предоставляет известный французский бренд Lacoste. Даниил, в свою очередь, является всемирным амбассадором компании.

Снимком новой формы Даниил Медведев поделился в своём аккаунте в соцсетях.

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На прошлогоднем Уимблдоне Медведев дошёл до полуфинальной стадии соревнований. В матче 1/2 финала россиянин в трёх сетах уступил будущему победителю турнира испанцу Карлосу Алькарасу — 3:6, 3:6, 3:6. На «Ролан Гаррос» — 2024 первая ракетка России завершил выступления в 1/8 финала, проиграв в четырёхсетовом матче австралийцу Алексу де Минору.

В этом году Уимблдон состоится с 1 по 14 июля.