$87.96+2.5494.26+2.81
Войти в почту

Стала известна мужская сетка квалификационного турнира на Уимблдоне

Прошла жеребьёвка квалификационного этапа Уимблдона-2024 среди мужчин. Российские теннисисты на предварительном этапе соревнований в Великобритании не представлены.

Стала известна мужская сетка квалификационного турнира на Уимблдоне
© Чемпионат.com

Наиболее заметные матчи первого этапа квалификационного раунда:

Остальные матчи приведены ниже:

© ПРЕСС-СЛУЖБА УИМБЛДОНА
© ПРЕСС-СЛУЖБА УИМБЛДОНА

Основной турнир мужской части Уимблдона состоится с 1 по 14 июля. Игры квалификационного раунда пройдут с 24 по 27 июня.

Теннис
Энзо Куако
Оливер Кроуфорд
Марк Полманс
Диего Шварцман
Давид Гоффен
Ришар Гаске
Михаил Кукушкин