Стала известна мужская сетка квалификационного турнира на Уимблдоне

Прошла жеребьёвка квалификационного этапа Уимблдона-2024 среди мужчин. Российские теннисисты на предварительном этапе соревнований в Великобритании не представлены.

© Чемпионат.com

Наиболее заметные матчи первого этапа квалификационного раунда:

Остальные матчи приведены ниже:

© ПРЕСС-СЛУЖБА УИМБЛДОНА

© ПРЕСС-СЛУЖБА УИМБЛДОНА

Основной турнир мужской части Уимблдона состоится с 1 по 14 июля. Игры квалификационного раунда пройдут с 24 по 27 июня.