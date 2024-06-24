Умерла легендарная советская теннисистка Анна Дмитриева

Восемнадцатикратная чемпионка СССР в одиночном, женском парном и смешанном парном разрядах, теннисистка Анна Дмитриева, скончалась на 84-ом году жизни. О ее смерти сообщил в своем Telegram‑канале журналист Юрий Рост.

«Ушла Анна Дмитриева. Невероятной красоты человек. Мой ближайший многолетний, сердечный друг… Пустота душит», - написал он.



В своем некрологе Юрий Рост отметил, что Анна Дмитриева была «великой теннисисткой, выдающимся телевизионным спортивным комментатором и организатором лучших спортивных программ».

«Образованная, умная, тонко понимающая все, добрая, терпимая… Глава большой и прекрасной семьи - детей, внуков, правнуков… (…) Господи, ну как напишешь о счастье человеческого общения, ушедшем навсегда?!» - заметил он.



На взрослом уровне Анна Дмитриева 18 раз становилась чемпионкой СССР. Являлась победительницей 12 турниров Международной федерации тенниса в одиночном разряде. После вступления СССР в Международную федерацию тенниса (ITF) в 1956 году Анна Дмитриева дошла до финала Уимблдона. В 1964 году занимала третью позицию в рейтинге сильнейших теннисисток Европы. В 2004 году была включена в Зал российской теннисной славы.

После завершения спортивной карьеры она стала спортивным комментатором, работала в редакции спортивных программ Гостелерадио СССР. А с 2004 по 2010 год возглавляла дирекцию спортивных каналов ОАО «НТВ-Плюс».