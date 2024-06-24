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Легендарная Анна Дмитриева открыла большой теннис для СССР, особенно ярко она играла на Уимблдоне

Легендарная спортсменка блистала на многих турнирах, но британский «Шлем» стал для неё знаковым.

Как Анна Дмитриева открыла большой теннис для СССР
© Чемпионат.com

Легендарная теннисистка и комментатор Анна Дмитриева умерла в возрасте 83 лет. Это огромная утрата для всего спортивного сообщества России.

Дмитриева – 18-кратная чемпионка СССР по теннису. В 1958 году она дошла до финала юниорского Уимблдона, когда советские спортсмены впервые поехали на турнир «Большого шлема» в Великобританию. В 1960-е Дмитриева входила в топ-5 лучших теннисисток Европы. Карьеру Анна Владимировна завершила в 1969-м, после чего стояла у истоков спортивного телевидения в России. В 1975-м она начала работать комментатором и стала знаковой личностью в этой профессии.

В последние годы Анна Владимировна давала много экспертных комментариев о теннисе, в котором она является бесспорным авторитетом. Дмитриева фактически открыла этот вид спорта для СССР и вывела его на глобальный уровень.

В 1958 году Советский Союз вступил в Международную федерацию тенниса, 17-летняя Анна Дмитриева вошла в состав первой делегации страны на Уимблдоне. Игроков из СССР особо не котировали и не знали, но Дмитриева сразу же изменила ситуацию.

Вот что Анна Дмитриева в своей книге «Играй в свою игру» писала о первом приезде в Великобританию в 1958-м.

«Сходим по трапу самолёта, а внизу беснуются фоторепортёры. Лондонские фоторепортёры ринулись на нас столь неожиданно, что я растерялась, пытаясь осмыслить, как надо вести себя соответственно ситуации: первые посланцы советского тенниса прибыли на Уимблдон! А они уже сделали своё дело и убежали. Утром, едва ступив на слегка пружинящую траву Бекнемского клуба, я сразу забыла свои ночные страхи. Этот момент: первая русская нога ступает на английскую траву! Караулили десятки фотокорреспондентов. Я не сразу поняла, зачем они снимают мои ноги, зато Семён Павлович Белиц Гейман быстро оценил обстановку. После короткой пробежки он сделал стойку и, как я ни сопротивлялась, заставил и меня встать на руки! И мы пошли на руках по корту, а Андрей Потанин сделал кувырок через сетку. Давая интервью, Семён Павлович восклицал: «Чему вы удивляетесь, господа? Мы всегда делаем такую разминку», — отмечала Дмитриева.

Как видно, советские теннисисты вовсе не были угрюмыми и злыми, как это предполагали распространённые стереотипы о стране. Они поразили британцев своей открытостью и весёлым нравом. А ещё Анна Дмитриева преподнесла настоящую сенсацию на корте. 17-летняя спортсменка вышла в финал юниорского Уимблдона. В решающем матче уступила американке Салли Мур (2:6, 4:6), но результат всё равно получился отличным. Дмитриева доказала, что советские теннисисты конкурентоспособны на международной арене, несмотря на определённую изоляцию в этом виде спорта с начала холодной войны.

Интересно, что советская федерация верила в успех Дмитриевой. Ей заранее сшили платье для традиционного чемпионского бала. К сожалению, не хватило самую малость для того, чтобы предстать в этом наряде перед публикой.

«В те дни конца мая 1958-го мы думали только о предстоящей поездке в Англию. Нам специально делали ракетки на фабрике: 10 — мне и 10 — Андрею Потанину. Нам изготовили по три пары каких-то особо удобных теннисных туфель. Мы мерили белые свитеры, затем — синие, а мне даже сшили платье для традиционного Уимблдонского бала», — писала Дмитриева в своей книге.

Ещё один забавный момент с дебютного Уимблдона Дмитриевой связан с судейством. Советская теннисистка отлично владела английским (ещё один разбитый стереотип) и получала огромное удовольствие, когда её называли «мисс» на британскиё манер, как и всех теннисисток. Но одна из судей вдруг решила делать исключение только для Дмитриевой.

«Говоря о судьях, я не могу не вспомнить одну забавную историю, которая началась в Бекнеме ещё в 1958 году, когда я впервые приехала в Англию. Мне очень нравилось, что в первые дни Бекнемского турнира меня объявляли: «Мисс Дмитриева». И вдруг президент Бекнемского клуба милейший мистер Маккалам, руководимый наилучшими побуждениями, нашёл некую даму, которая знала несколько русских слов и которая решила объявлять меня на русский манер: «Энна Дмитриева». Вокруг сплошные «мисс», и лишь я «Энна». Нет, этого я ей простить не могла. А эта дама, старательно переводила мне счёт с английского на русский и беспрестанно ободряюще улыбалась, не скрывая своей убеждённости, что без неё я бы погибла, но теперь я могу играть спокойно — она свято исполнит свой долг. Она судила меня и в Бекнеме, и на Уимблдоне. И в этот год, и в последующие. Я уже свободно объяснялась по-английски, но она по-прежнему с великим старанием — её крупное лицо при этом дёргалось от напряжения — переводила мне счёт. Я уже вздрагивала, едва услышав её голос. Так она опекала меня лет пять, пока курьёзный случай не вынудил её отказаться от теннисного судейства и возвратиться к частной жизни. Она судила мужчин на задней линии третьего корта в 1/16 финала Уимблдона. Встреча закончилась. Ушли и судьи, и игроки, а она продолжала сидеть у задней линии — заснула. Фоторепортёры отсняли её во всех ракурсах, и моя опекунша была скомпрометирована. Она тщётно доказывала, что уснула от усталости, что судьи на этот раз были, как никогда, перегружены, а я, сочувствуя ей, в то же время тихо благодарила судьбу», — вспоминала Дмитриева.

Анна Дмитриева успешно выступала на международной арене на пике карьеры, в том числе на крупнейших турнирах. В 1960 и 1967 годах она дошла до четвертьфинала Уимблдона в парах, а в 1963 году вместе с австралийкой Джуди Тегарт уступила в полуфинале будущим чемпионкам Марии Эстер Буэно и Дарлин Хард. В одиночном разряде лучшим результатом Дмитриевой стал выход в 1/8 финала в 1960 году. До этой же стадии она добиралась на US Open (1962) и «Ролан Гаррос» (1967). Хотя Уимблдон ей всё-таки удалось выиграть, но только утешительный. В 1965 году Дмитриева победила на турнире Wimbledon Plate, в котором участвовали теннисистки, выбывшие из борьбы в основной сетке Уимблдона в первом и втором кругах. В 1967 году в паре с Александром Метревели она провела в четвертьфинале самый длинный в истории турнира матч по количеству геймов в смешанном парном разряде против Марии Буэно и Кена Флетчера, завершившийся со счётом 8:6, 5:7, 14:16.

Дмитриева блистала на многих турнирах в СССР и за его пределами, но, пожалуй, самые знаковые воспоминания у неё всегда были связаны с Уимблдоном. Даже после завершения карьеры. Летом 1975 года Дмитриева провела первый прямой эфир на советском телевидении в качестве комментатора на матче чемпионата страны по бадминтону. А чуть позже сделала обзорную телевизионную передачу об Уимблдоне, впервые в истории СССР. То есть Дмитриева ещё раз в буквальном смысле открыла теннис и конкретно Уимблдон для советских любителей спорта.

В 1995-1999 годах Анна Дмитриева вела эксклюзивные репортажи с Уимблдона в паре с Александром Метревели. В дальнейшем этот и другие «Шлемы» тоже не ускользали от её внимания, поскольку российские СМИ регулярно брали у неё экспертные комментарии. Даже в солидном возрасте Дмитриева давала оценку игре современных звёзд вроде Даниила Медведева и Мирры Андреевой. К сожалению, ничья жизнь не вечна. Анны Дмитриевой больше нет с нами, но её вклад в развитие советского и российского спорта будут помнить всегда.

Теннис
Анна Дмитриева
Александр Метревели
Даниил Медведев