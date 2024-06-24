Как Анна Дмитриева открыла большой теннис для СССР

Легендарная спортсменка блистала на многих турнирах, но британский «Шлем» стал для неё знаковым.

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Легендарная теннисистка и комментатор Анна Дмитриева умерла в возрасте 83 лет. Это огромная утрата для всего спортивного сообщества России.

Дмитриева – 18-кратная чемпионка СССР по теннису. В 1958 году она дошла до финала юниорского Уимблдона, когда советские спортсмены впервые поехали на турнир «Большого шлема» в Великобританию. В 1960-е Дмитриева входила в топ-5 лучших теннисисток Европы. Карьеру Анна Владимировна завершила в 1969-м, после чего стояла у истоков спортивного телевидения в России. В 1975-м она начала работать комментатором и стала знаковой личностью в этой профессии.

В последние годы Анна Владимировна давала много экспертных комментариев о теннисе, в котором она является бесспорным авторитетом. Дмитриева фактически открыла этот вид спорта для СССР и вывела его на глобальный уровень.

В 1958 году Советский Союз вступил в Международную федерацию тенниса, 17-летняя Анна Дмитриева вошла в состав первой делегации страны на Уимблдоне. Игроков из СССР особо не котировали и не знали, но Дмитриева сразу же изменила ситуацию.

Вот что Анна Дмитриева в своей книге «Играй в свою игру» писала о первом приезде в Великобританию в 1958-м.

«Сходим по трапу самолёта, а внизу беснуются фоторепортёры. Лондонские фоторепортёры ринулись на нас столь неожиданно, что я растерялась, пытаясь осмыслить, как надо вести себя соответственно ситуации: первые посланцы советского тенниса прибыли на Уимблдон! А они уже сделали своё дело и убежали. Утром, едва ступив на слегка пружинящую траву Бекнемского клуба, я сразу забыла свои ночные страхи. Этот момент: первая русская нога ступает на английскую траву! Караулили десятки фотокорреспондентов. Я не сразу поняла, зачем они снимают мои ноги, зато Семён Павлович Белиц Гейман быстро оценил обстановку. После короткой пробежки он сделал стойку и, как я ни сопротивлялась, заставил и меня встать на руки! И мы пошли на руках по корту, а Андрей Потанин сделал кувырок через сетку. Давая интервью, Семён Павлович восклицал: «Чему вы удивляетесь, господа? Мы всегда делаем такую разминку», — отмечала Дмитриева.



Как видно, советские теннисисты вовсе не были угрюмыми и злыми, как это предполагали распространённые стереотипы о стране. Они поразили британцев своей открытостью и весёлым нравом. А ещё Анна Дмитриева преподнесла настоящую сенсацию на корте. 17-летняя спортсменка вышла в финал юниорского Уимблдона. В решающем матче уступила американке Салли Мур (2:6, 4:6), но результат всё равно получился отличным. Дмитриева доказала, что советские теннисисты конкурентоспособны на международной арене, несмотря на определённую изоляцию в этом виде спорта с начала холодной войны.

Интересно, что советская федерация верила в успех Дмитриевой. Ей заранее сшили платье для традиционного чемпионского бала. К сожалению, не хватило самую малость для того, чтобы предстать в этом наряде перед публикой.

«В те дни конца мая 1958-го мы думали только о предстоящей поездке в Англию. Нам специально делали ракетки на фабрике: 10 — мне и 10 — Андрею Потанину. Нам изготовили по три пары каких-то особо удобных теннисных туфель. Мы мерили белые свитеры, затем — синие, а мне даже сшили платье для традиционного Уимблдонского бала», — писала Дмитриева в своей книге.



Ещё один забавный момент с дебютного Уимблдона Дмитриевой связан с судейством. Советская теннисистка отлично владела английским (ещё один разбитый стереотип) и получала огромное удовольствие, когда её называли «мисс» на британскиё манер, как и всех теннисисток. Но одна из судей вдруг решила делать исключение только для Дмитриевой.

«Говоря о судьях, я не могу не вспомнить одну забавную историю, которая началась в Бекнеме ещё в 1958 году, когда я впервые приехала в Англию. Мне очень нравилось, что в первые дни Бекнемского турнира меня объявляли: «Мисс Дмитриева». И вдруг президент Бекнемского клуба милейший мистер Маккалам, руководимый наилучшими побуждениями, нашёл некую даму, которая знала несколько русских слов и которая решила объявлять меня на русский манер: «Энна Дмитриева». Вокруг сплошные «мисс», и лишь я «Энна». Нет, этого я ей простить не могла. А эта дама, старательно переводила мне счёт с английского на русский и беспрестанно ободряюще улыбалась, не скрывая своей убеждённости, что без неё я бы погибла, но теперь я могу играть спокойно — она свято исполнит свой долг. Она судила меня и в Бекнеме, и на Уимблдоне. И в этот год, и в последующие. Я уже свободно объяснялась по-английски, но она по-прежнему с великим старанием — её крупное лицо при этом дёргалось от напряжения — переводила мне счёт. Я уже вздрагивала, едва услышав её голос. Так она опекала меня лет пять, пока курьёзный случай не вынудил её отказаться от теннисного судейства и возвратиться к частной жизни. Она судила мужчин на задней линии третьего корта в 1/16 финала Уимблдона. Встреча закончилась. Ушли и судьи, и игроки, а она продолжала сидеть у задней линии — заснула. Фоторепортёры отсняли её во всех ракурсах, и моя опекунша была скомпрометирована. Она тщётно доказывала, что уснула от усталости, что судьи на этот раз были, как никогда, перегружены, а я, сочувствуя ей, в то же время тихо благодарила судьбу», — вспоминала Дмитриева.



Анна Дмитриева успешно выступала на международной арене на пике карьеры, в том числе на крупнейших турнирах. В 1960 и 1967 годах она дошла до четвертьфинала Уимблдона в парах, а в 1963 году вместе с австралийкой Джуди Тегарт уступила в полуфинале будущим чемпионкам Марии Эстер Буэно и Дарлин Хард. В одиночном разряде лучшим результатом Дмитриевой стал выход в 1/8 финала в 1960 году. До этой же стадии она добиралась на US Open (1962) и «Ролан Гаррос» (1967). Хотя Уимблдон ей всё-таки удалось выиграть, но только утешительный. В 1965 году Дмитриева победила на турнире Wimbledon Plate, в котором участвовали теннисистки, выбывшие из борьбы в основной сетке Уимблдона в первом и втором кругах. В 1967 году в паре с Александром Метревели она провела в четвертьфинале самый длинный в истории турнира матч по количеству геймов в смешанном парном разряде против Марии Буэно и Кена Флетчера, завершившийся со счётом 8:6, 5:7, 14:16.

Дмитриева блистала на многих турнирах в СССР и за его пределами, но, пожалуй, самые знаковые воспоминания у неё всегда были связаны с Уимблдоном. Даже после завершения карьеры. Летом 1975 года Дмитриева провела первый прямой эфир на советском телевидении в качестве комментатора на матче чемпионата страны по бадминтону. А чуть позже сделала обзорную телевизионную передачу об Уимблдоне, впервые в истории СССР. То есть Дмитриева ещё раз в буквальном смысле открыла теннис и конкретно Уимблдон для советских любителей спорта.

В 1995-1999 годах Анна Дмитриева вела эксклюзивные репортажи с Уимблдона в паре с Александром Метревели. В дальнейшем этот и другие «Шлемы» тоже не ускользали от её внимания, поскольку российские СМИ регулярно брали у неё экспертные комментарии. Даже в солидном возрасте Дмитриева давала оценку игре современных звёзд вроде Даниила Медведева и Мирры Андреевой. К сожалению, ничья жизнь не вечна. Анны Дмитриевой больше нет с нами, но её вклад в развитие советского и российского спорта будут помнить всегда.