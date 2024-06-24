Блинкова — Андрееску: текстовая онлайн-трансляция матча первого круга в Бад-Хомбурге

Сегодня, 24 июня, состоится матч первого круга травяного турнира категории WTA-500 в Бад-Хомбурге (Германия). На корте встретятся 66-я ракетка мира российская теннисистка Анна Блинкова и бывшая четвёртая ракетка мира, победительница одного ТБШ канадка Бьянка Андрееску. Встреча начнётся не раньше 17:30 мск.

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«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Блинковой и Андрееску.

Отметим, что это первая встреча теннисисток на корте друг против друга.

Турнир в Бад-Хомбурге пройдёт с 23 по 29 июня. Действующей чемпионкой соревнований является 27-я ракетка мира чешская теннисистка Катержина Синякова, которая в прошлогоднем финале обыграла итальянку Лючию Бронцетти. Призовой фонд турнира составит $ 802 237.