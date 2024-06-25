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181-я ракетка мира Екатерина Макарова проиграла на старте квалификации на Уимблдон

Сегодня, 25 июня, состоялся матч первого круга квалификации в основную сетку травяного турнира «Большого шлема» Уимблдон. На корте встретились российская теннисистка Екатерина Макарова и румынка Анка-Алексия Тодони. Со счётом 6:3, 6:2 победу одержала Тодони.

Макарова проиграла на старте квалификации на Уимблдон
© Соцсети

Напомним, турнир стартует 1 июля и завершится 14 июля в Лондоне (Великобритания). Помимо Макаровой, в квалификации принимают участие ещё шесть российских теннисисток — Камилла Рахимова, Виталия Дьяченко, Эрика Андреева, Полина Кудерметова, Анастасия Захарова.

Сегодня уже сыграли со своими соперницами Юлия Авдеева, Мария Тимофеева и Макарова — пока ни одной из них не удалось пройти дальше.

Среди женщин действующей обладательницей титула Уимблдона является Маркета Вондроушова.

Теннис
Полина Кудерметова
Камилла Рахимова
Анастасия Захарова
Мария Тимофеева
Екатерина Макарова
Виталий Дьяченко