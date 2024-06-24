Потапова не смогла выйти во второй круг турнира в Истбурне

39-я ракетка мира российская теннисистка Анастасия Потапова завершила выступление на травяном турнире категории WTA-500 в Истбурне (Великобритания).

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В матче первого круга она в двух сетах уступила 38-й ракетке мира китаянке Юань Юэ. Встреча завершилась на отказе Потаповой при счёте 6:3, 6:6 в пользу Юэ.

Отметим, что спортсменки провели на корте 1 час 30 минут. Потапова реализовала три брейк-пойнта из шести, допустила семь двойных ошибки и выполнила четыре эйса. Китаянка сделала одну двойную ошибку, выполнила три подачи навылет и смогла реализовать ч4 брейк-пойнта из 10 заработанных.

Напомним, в следующем круге травяного турнира WTA-500 в Истбурне (Великобритания) Юань Юэ встретится с победителем пары Дарья Касаткина — Синьюй Ван.