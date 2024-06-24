Рыбакина снялась с турнира в Истбурне

Казахстанская теннисистка, четвёртая ракетка мира Елена Рыбакина снялась с травяного турнира категории WTA-500 в Истбурне (Великобритания) из-за изменения в расписании соревнований, сообщает Tennis Weekly Podcast.

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В матче второго круга Рыбакина должна была встретиться с Хэрриет Дарт из Великобритании (105-я ракетка мира). Игры турнира в Истбурне пройдут с 24 по 29 июня. Действующей чемпионкой является американская теннисистка Мэдисон Кис, в финале прошлогодних соревнований обыгравшая россиянку Дарью Касаткину — 6:2, 7:6.

Ранее Рыбакина снялась с турнира категории WTA-500 в Берлине (Германия). Пресс-служба WTA сообщила, что Елена была вынуждена сняться с матча против Виктории Азаренко (Беларусь) из-за болей в области живота. Рыбакина отказалась от продолжения борьбы при счёте 3:1 в первом сете в пользу Азаренко.