Анастасия Тихонова одержала волевую победу над Чжао в первом круге квалификации Уимблдона

190-я ракетка мира российская теннисистка Анастасия Тихонова вышла во второй круг квалификации на Уимблдоне-2024. Сегодня, 25 июня, она в трёх сетах обыграла канадку Кэрол Чжао, занимающую 263-е место в рейтинге WTA, со счётом 1:6, 6:2, 6:4.

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Встреча продолжалась 1 час 57 минут. Россиянка выполнила один эйс, допустила шесть двойных ошибок и реализовала 4 брейк-пойнта из 12 заработанных. Её соперница пять раз подала навылет, допустила 12 двойных ошибок и выиграла четыре брейк-пойнта из семи.

Во втором раунде квалификационного этапа Уимблдона Тихонова встретится с 153-й ракеткой мира Юлией Стародубцевой из Украины.

Кроме Тихоновой, старт в квалификации женского Уимблдона приняли ещё семь россиянок. Камилла Рахимова, Оксана Селехметьева, Анастасия Захарова и Эрика Андреева вышли во второй раунд, а Полина Кудерметова, Юлия Авдеева и Екатерина Макарова проиграли свои матчи.