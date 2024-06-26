Касаткина вышла в 1/4 финала турнира в Истбурне, обыграв Юань Юэ

14-я ракетка мира российская теннисистка Дарья Касаткина вышла в 1/4 финала турнира категории WTA-500 в Истбурне (Великобритания). В матче второго круга россиянка обыграла 38-ю ракетку мира китайскую теннисистку Юань Юэ. Матч завершился со счётом 3:6, 6:4, 6:0 в пользу Касаткиной.

Встреча продолжалась 1 час 52 минуты. В её рамках Касаткина три раза подала навылет, допустила шесть двойных ошибок и реализовала 6 брейк-пойнтов из 10. На счету китайской спортсменки один эйс, одна двойная ошибка и четыре реализованных брейк-пойнта из пяти.

За выход в полуфинал в Истбурне Касаткина сразится с 21-летней британской теннисисткой Эммой Радукану.

Турнир в Истбурне с призовым фондом € 922 573 проходит с 24 по 29 июня. Действующей победительницей соревнований является Мэдисон Кис, в прошлогоднем финале обыгравшая Дарью Касаткину — 6:2, 7:6.