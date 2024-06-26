Хачанов и Калинская выступят на турнире в Вашингтоне, который пройдет во время Олимпиады
Российские теннисисты Карен Хачанов и Анна Калинская включены в число участников турнира в Вашингтоне, сообщает пресс‑служба соревнований.
Турнир пройдет с 27 июля по 4 августа, в эти же даты запланированы соревнования теннисистов в рамках Олимпийских игр в Париже.
Ранее президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев сообщил «Матч ТВ», что Хачанов, Андрей Рублев и Людмила Самсонова не сыграют на Олимпиаде. Появилась информация, что их заменят Павел Котов, Аслан Карацев и Калинская, которая в окончательную заявку не вошла.
Игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа.