Диана Шнайдер вышла в полуфинал турнира в Бад-Хомбурге

Завершился четвертьфинальный матч травяного турнира категории WTA-500 в Бад-Хомбурге (Германия), в котором встречались 47-я ракетка мира российская теннисистка Диана Шнайдер и Паула Бадоса из Испании (113-я в рейтинге WTA). Матч закончился со счётом 6:3, 7:6 (7:3) в пользу россиянки.

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Встреча продолжалась 1 час 50 минут. Диана четыре раза подала навылет, допустила столько же двойных ошибок и реализовала 4 брейк-пойнта из 10. На счету испанской теннисистки по шесть эйсов и двойных ошибок и два выигранных брейк-пойнта из шести заработанных.

В полуфинале Бад-Хомбурга Шнайдер встретится с победительницей матча между экс первой ракеткой мира датской теннисисткой Каролиной Возняцки и третьей сеяной на турнире американкой Эммой Наварро.