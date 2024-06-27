Книга Шараповой вошла в топ-20 лучших биографий теннисистов всех времен

Книга пятикратной чемпионки турниров «Большого шлема», экс первой ракетки мира россиянки Марии Шараповой вошла в список 20 лучших книг-биографий теннисистов всех времён по версии BookAuthority.

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«Поздравляем! Ваша книга «Неудержимая» вошла в список лучших биографических книг о теннисе всех времён!» — написала пресс-служба BookAuthority в своих соцсетях.



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Шарапова — самая титулованная теннисистка России. За время, проведённое в туре, Мария завоевала 39 титулов WTA (36 — в одиночном разряде), включая пять трофеев на «Шлемах» и один — на Итоговом чемпионате WTA (2004) в одиночном разряде. Также россиянка является обладательницей Кубка Федерации (2008) и финалисткой турнира (2015), серебряным призёром Олимпийских игр 2012 года в одиночном разряде, финалисткой двух юниорских турниров «Большого шлема» (Открытый чемпионат Австралии, Уимблдон (оба — 2002)) в одиночном разряде.