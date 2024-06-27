Медведев сыграл тренировочную партию с Алькарасом

Сегодня, 27 июня, на Центральном корте Уимблдона состоялись тренировки с участием лучших теннисистов мира. Они провели на корте по 45 минут, во время которых успели сыграть полноценные сеты.

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Первая ракетка мира Янник Синнер играл против семикратного победителя Уимблдона второй ракетки мира Новака Джоковича. 22-летний итальянец выиграл сет со счётом 6:3.

Действующий чемпион турнира третья ракетка мира Карлос Алькарас провёл тренировку с российским теннисистом Даниилом Медведевым (5-й номер рейтинга АТР). Испанец выиграл партию со счётом 6:2 и ещё один гейм.

Стоит отметить, что в таких же парах теннисисты играли в полуфиналах на Уимблдоне – 2023. Титул разыграли Новак Джокович и Карлос Алькарас, испанец победил в пяти сетах – 1:6, 7:6 (8:6), 6:1, 3:6, 6:4.