Касаткина вышла в финал турнира в Истбурне

14-я ракетка мира российская теннисистка Дарья Касаткина пробилась в финал травяного турнира категории WTA-500 в Истбурне (Великобритания), призовой фонд которого составил почти € 923 тыс.

В полуфинале Касаткина (6) со счётом 3:6, 7:5, 6:2 обыграла финалистку «Ролан Гаррос» — 2024, седьмую ракетку мира итальянку Ясмин Паолини (3).

Встреча Касаткиной с Паолини продлилась 2 часа и 18 минут. В её рамках Дарья ни разу не подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала 5 брейк-пойнтов из 15 заработанных. На счету Ясмин два эйса, три двойные ошибки и 4 реализованных брейк-пойнта из 14.

В титульном поединке Касаткина сразится с финалисткой US Open – 2021 30-й ракеткой мира канадкой Лейлой Фернандес.