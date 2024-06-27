МОК допустил до Олимпиады восемь российских теннисистов

Международный олимпийский комитет (МОК) допустил до Олимпиады — 2024 в Париже восемь российских теннисистов.

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Согласно списку, опубликованному на официальном сайте МОК, на Олимпийские игры смогут поехать Даниил Медведев, Андрей Рублёв, Карен Хачанов, Роман Сафиуллин, Дарья Касаткина, Людмила Самсонова, Екатерина Александрова и Мирра Андреева.

Отметим, четверо из восьми россиян, опубликованных в списке, отказались от участия в соревнованиях. Ими стали Андрей Рублёв, Карен Хачанов, Дарья Касаткина и Людмила Самсонова. Решение по дозаявленным спортсменам пока неизвестно.

Теннисный турнир на Олимпиаде-2024 пройдёт на грунтовых кортах с 27 июля по 4 августа. На Играх-2020 в Токио (Япония) российские теннисисты завоевали серебро в мужском одиночном разряде (Карен Хачанов), золото и серебро в миксте (Анастасия Павлюченкова/Андрей Рублёв и Елена Веснина/Аслан Карацев).