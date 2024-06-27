Мухова снялась с турнира в Истбурне из-за травмы

35-я ракетка мира чешская теннисистка Каролина Мухова снялась с травяного турнира категории WTA-500 в Истбурне (Великобритания). В матче 1/4 финала Мухова должна была сыграть с 12-й ракеткой мира американской теннисисткой и действующей чемпионкой турнира Мэдисон Кис.

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«Это был мой первый турнир после возвращения, и никто не знал, чего ожидать и как отреагирует моё тело. Сегодня я проснулась и, когда попыталась разогреть себя и запястье, оно было немного жестким. Общаюсь со своей медицинской командой в Праге, и они порекомендовали не рисковать, ведь Уимблдон не за горами.



Несмотря на то, что мне очень нравится играть в Истборне и я прекрасно чувствовала себя на корте, к сожалению, мне пришлось отказаться от участия. Мне очень, очень понравилось здесь. Площадки переполнены, все были так добры и поддерживали меня, говорили мне «добро пожаловать обратно», так что мне еще грустнее от того, что я не могу выйти и сыграть за них. Мне еще рано возвращаться, и я не хочу торопиться», — приводит слова Муховой Tennis Weeky Padcast.



Напомним, в прошлом году Мэдисон Кис в финальном матче обыграла Дарью Касаткину со счётом 6:2, 7:6. Турнир в Истбурне с призовым фондом € 922 573 проходит с 24 по 29 июня.