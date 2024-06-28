Определились соперники российских теннисистов на Уимблдоне

Стали известны соперники российских теннисистов на стартующем 1 июля Уимблдонском турнире.

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По итогам прошедшей жеребьевки первая ракетка России Даниил Медведев (пятый номер посева) в стартовом матче сыграет с представляющим США Александром Ковачевичем, который располагается на 86-й строчке рейтинга АТР.

Шестая ракетка турнира Андрей Рублев в первом круге встретится с теннисистом из Аргентины Франсиско Комесаной, находящимся вне топ-100 рейтинга АТР.

Также волей жребия уже в первом раунде турнира друг против друга сыграют россиянине Карен Хачанов и Аслан Карацев.

Соперником Павла Котова стал Джоржан Томпсон из Австралии, а Роман Сафиуллин сыграет против Франсиско Черундоло из Аргентины.