Теннисисты Котов и Калинская получили приглашение на Олимпиаду

Российские теннисисты Павел Котов и Анна Калинская получили приглашение от Международного олимпийского комитета (МОК) для участия в Играх в Париже. Об этом сообщает пресс-служба МОК.

18 июня пресс-служба Федерации тенниса России (ФТР) опубликовала состав на Олимпийские игры. В него вошли Даниил Медведев, Аслан Карацев, Роман Сафиуллин, Котов, Мирра Андреева, Екатерина Александрова, Вероника Кудерметова и Диана Шнайдер. В списке МОК среди допущенных спортсменов пока нет Кудерметовой, Шнайдер и Карацева.

Александрова и Сафиуллин приняли приглашение на Игры. Получившие от МОК допуск Карен Хачанов и Людмила Самсонова отказались от участия в Олимпиаде. Дарья Касаткина и Андрей Рублев также получили приглашения, но пока не отклонили их официально. Ранее президент ФТР Шамиль Тарпищев сообщил ТАСС, что Рублев не выступит на Играх. Касаткина заявлена на турнир Женской теннисной ассоциации (WTA) в Вашингтоне, который пройдет в одно время с Олимпиадой.

Котову 25 лет он занимает 50-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов профессионалов (ATP). Спортсмен не выиграл ни одного соревнования под эгидой организации, его лучшим результатом на турнирах Большого шлема является выход в третий круг Открытого чемпионата Франции этого года. 25-летняя Калинская занимает 17-ю строчку рейтинга WTA. Россиянка в текущем сезоне вышла в четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии, что является ее лучшим достижением на турнирах Большого шлема.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа. В отношении российских и белорусских спортсменов продолжают действовать ограничения. В Париже они смогут выступить исключительно в нейтральном статусе, им будет запрещено демонстрировать любую связь со своими странами и принимать участие в командных соревнованиях. На данный момент 27 российских спортсменов может выступить на Олимпиаде. Список россиян, допущенных до Игр в Париже, не является окончательным и будет обновляться.