Нил Робертсон сообщил о снятии с турнира

Чемпион мира 2010 года по снукеру австралиец Нил Робертсон снялся с турнира Championship League. Он сообщил, что сейчас находится в Китае со своими спонсорами и не успевает вовремя приехать.

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«Привет всем! Хочу сообщить, что, к сожалению, мне пришлось сняться с турнира из-за проблем с расписанием. В настоящее время я нахожусь в Китаев в рамках поездки со спонсорами, которая была запланирована ещё в апреле. Так что я не смогу принять участие в Championship League, так как вернусь в Великобританию в тот день, когда должен буду играть. Я приношу извинения тем, кто с нетерпением ждал моей игры, и благодарю вас за постоянную поддержку», — написал Робертсон в своих социальных сетях.



Напомним, турнир Championship League состоит из двух этапов и финала. Первый проходит с 10 по 29 июня, второй — с 28 июня по 2 июля. Финал состоится 3 июля.