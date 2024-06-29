Российская теннисистка Дарья Касаткина выиграла турнир в Истбурне. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

В финальном матче 14-я ракетка мира была сильнее финалистки US Open-2021 из Канады Лейлы Фернандес 6:3 6:4. Встреча продолжалась почти два часа.

Для Касаткиной эта победа стала первой на турнирах на траве. Всего у 27-летней теннисистки семь титулов в карьере.

Ранее Касаткина получила разрешение на участие в Олимпийских играх 2024 года. Однако первая ракетка России по своей воле отказалась от поездки в Париж.